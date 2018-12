이슈팀 기자

그룹 GOT7이 태국 팬미팅서 4일간 6만여 팬을 동원하며 폭발적인 인기를 모았다.GOT7은 지난 21일부터 23일까지 태국 방콕의 'Bitec Bangna Hall 98-99'에서 팬미팅 '2018 GOT7 NESTIVAL(Nest+Festival)'을 개최해 현지를 뜨겁게 달궜다.해당 공연서 GOT7은 'TEENAGER', 'LOOK', 'MIRACLE', 'NEVER EVER', 'HARD CARRY' 등 히트곡 퍼레이드뿐만 아니라 태국 유명 밴드 25hours의 '마이 크어이'를 커버해 현지 팬들의 환호를 받았다. 특히 'HARD CARRY' 무대에서는 32명의 현지 댄스팀과 컬래버 무대로 화려한 퍼포먼스를 선보여 뜨거운 환호를 자아냈다.한편, GOT7은 내년 1월 30일 일본서 미니 3집 'I WON'T LET YOU GO'를 발매하고 2월 2일과 3일에는 일본 고베 월드 기념홀에서 아레나 공연을 이어가며 한류스타의 명성을 높일 전망이다.