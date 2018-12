이슈팀 기자

영화 '나홀로집에'에서 967달러를 사용해 이목을 모으고 있는 맥컬리 컬킨이 패러디판을 예고해 기대를 모으고 있다.'나홀로집에'에서 967달러의 룸서비스를 사용한 케빈 역의 맥컬리 컬킨은 최근 자신의 SNS에 'remember when we made a Home Alone #ad that one time?'이란 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 맥컬린 컬킨은 구글 트랜드를 소개하는 '2018년도 검색어 모음(의역)'영상에서 '나홀로집에'의 한 장면을 재현하고 있어 눈길을 모은다.한편, 맥컬리 컬킨이 이날 촬영한 영상은 구글 AI 음성 서비스 '구글 어시스턴트' 광고로 그가 '나홀로집에'에서 967달러를 사용하며 선사했던 큰 재미를 재현할 예정.