이슈팀 기자

영화 '나홀로집에'에 출연한 맥컬리 컬킨이 남다른 근황이 포착돼 이목을 모으고 있다.'나홀로집에'의 맥컬리 컬킨은 최근 자신의 SNS를 통해 'You should all check out how handsome I am'이란 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 맥컬리 컬킨을 맥이라고 써진 귀여운 바니 머리띠를 착용하고 또렷한 이목구비와 밝은 미소로 어딘가를 응시하고 있어 눈길을 사로잡는다.한편, 맥컬리 컬킨은 영화 '나홀로집에'에서 케빈 맥콜리스터 역을 맡았다.