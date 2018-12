이슈팀 기자

예능 '어서와 한국은 처음이지'의 신아영에 대한 관심이 모아지고 있다.'어서와 한국은 처음이지'에 진행을 맡고 있는 신아영은 최근 자신의 인스타그램 계정에 "Guys. Kpop is kinda awesome. Like REALLY. AWESOME. Like TOTALLY"라는 글과 함께 사진을 한 장 게재했다.사진 속에는 신아영과 '어서와 한국은 처음이지'에 함께 출연중인 알베르토 몬디의 모습이 담겨있다. 특히 두 사람 모두 훈훈한 비주얼을 뽐내고 있어 시선을 사로잡는다.한편 신아영이 출연하고 있는 '어서와 한국은 처음이지'는 여행 그대로의 보는 즐거움과 문화적 차이에서 오는 재미까지 동시에 선사하는 '신개념 국내 여행' 리얼리티 프로그램이다.