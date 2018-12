이슈팀 기자

영화 '아쿠아마린'의 배우 사라 팩스톤에 관심이 집중되고 있다.'아쿠아마린'에 출연했던 사라 팩스톤은 최근 자신의 SNS 계정에 "Thanks for having me"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 '아쿠아마린'에 출연한 사라 팩스톤이 카메라를 응시하며 미소짓고 있는 모습이 담겨있다. 특히 작은 얼굴에 뚜렷한 이목구비로 빛나는 미모를 뽐내고 있어 시선을 사로잡는다.한편 사라 팩스톤이 출연한 '아쿠아마린'은 지난 2006년에 개봉했다.