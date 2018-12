이슈팀 기자

영화 '콩 스컬 아일랜드'의 배우 사무엘 잭슨에 관심이 모아지고 있다.'콩 스컬 아일랜드'에 출연한 사무엘 잭슨은 최근 자신의 인스타그램 계정에 "When your Podnah Runs Shit, you get The Dope Gift!!!"라는 글과 함께 셀카 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 '콩 스컬 아일랜드'에 출연했던 사무엘 잭슨이 카메라를 내려다보고 있는 모습이 담겨있다. 특히 각도에 상관없이 우월한 비주얼을 자랑해 시선을 사로잡는다.한편 사무엘 잭슨이 출연한 '콩 스컬 아일랜드'는 지난해 3월 개봉한 작품이다.