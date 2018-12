이슈팀 기자

가수 은종에 관심이 집중되고 있다.그는 최근 자신의 인스타그램 계정에 "이 좋은 걸 왜 눈으로 먹어이ㅆㅟㅎㅎㅋㄹㅋㅋㅋ"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속에는 양 손에 각각 핸드폰과 포크를 손에 들고 모자로 가려도 빛나는 미모를 뽐내고 있는 그의 모습이 담겨있다.한편 은종은 지난 2014년 노래 'You Are My Love'로 데뷔했다.