이슈팀 기자

Mnet '쇼미더머니 7'에 출연한 래퍼 마미손이 'MAMA' 출연 소감을 밝혔다.그는 15일 자신의 인스타그램에 "Thank u MAMA thank u W hotel and thank uuuuu Hong Kong!"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.사진 속에는 마미손의 특징인 복면 모양이 거울에 부착되어 있으며 복면을 벗은 마미손의 모습이 거울에 비춰져 눈길을 끌었다.한편 마미손은 래퍼 매드클라운으로 추정되고 있지만 부인하고 있다.