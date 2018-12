이슈팀 기자

남성듀오 투맥스(2max)의 신민철이 사랑의 테마를 그린 달콤하고 경쾌한 OST를 발표한다.MBC 예능드라마 ‘대장금은 보고 있다’ OST 가창자로 발탁된 신민철은 수록곡 ‘You are my sunshine’을 13일 공개한다.신곡 ‘You are my sunshine’은 사랑하는 단 한 사람을 바라보며 하늘이 준 고귀한 선물이라는 설레는 감정을 담은 가사가 인상적인 고백송 성격이 짙은 노래다. 카리스마 넘치는 독보적인 음색을 보여주고 있는 신민철은 이 곡을 통해 극중 상큼 발랄한 로맨스 장면과 어울리는 곡을 선보여 시청자들과 팬들의 호응을 이끌 것으로 기대된다.드라마 OST를 통해 완성도 높은 음악을 선보인 작곡가 김의용과 키맨이 합작해 곡을 완성한 이 곡은 종반으로 향하고 있는 드라마 전개에 감동의 로맨스와 재미를 선사할 것으로 기대된다.드라마 ‘꽃보다 남자’의 OST ‘파라다이스’를 발표한 TMAX에서 신민철, 박윤화를 멤버로 구성해 2015년 싱글 ‘Summer Night’을 발표하며 2인조로 재탄생한 투맥스는 여러 편의 드라마 OST를 발표하며 호응을 얻었다.OST 제작사 더하기미디어 측은 “투맥스의 신민철이 상큼하고 경쾌한 이미지로 완성한 ‘You are my sunshine’은 종반을 향해 전개되고 있는 극중 인물들의 로맨스에 더욱 활기를 불어넣는 곡으로 기획됐다”고 밝혔다.MBC 예능드라마 ‘대장금은 보고 있다’ OST 투맥스 신민철의 ‘You are my sunshine’은 13일 오후 6시 음원 공개된다.