이슈팀 기자

그룹 트와이스(TWICE)의 겨울 시즌송 '올해 제일 잘한 일'이 오늘(12일) 그 베일을 벗을 예정으로 기대를 한껏 높이고 있다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 12일 JYP 및 트와이스 SNS 채널에 트와이스의 세 번째 스페셜 앨범 'The year of "YES"'의 온라인 커버 이미지를 공개하고 새 앨범 공개에 대한 기대감을 최고조로 끌어올린 가운데, 12일 오후 6시 '올해 제일 잘한 일' 음원을 공개할 예정이다.'The year of "YES"'의 타이틀곡 '올해 제일 잘한 일'은 곡명에서 알 수 있듯이 올 한 해를 꽉 채워 활약한 트와이스가 2018년의 대미를 장식하는 노래. 특히 '올해 제일 잘한 일'은 트와이스가 처음 도전하는 강한 그루브의 R&B곡.R&B장르와 트와이스만의 팝 사운드가 만나 포근한 겨울 감성을 자아내는 것이 특징으로 가사에는 '12월이 돼 한 해를 돌아보며 떠올려보니 가장 소중한 기억은 사랑하는 사람을 만난 것'이라는 메시지를 담아 눈길을 끈다.한편, 트와이스는 '올해 제일 잘한 일'을 끝으로 2018년을 화려하게 마무리할 전망이다.