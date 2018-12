이슈팀 기자

남태현의 셀카가 화제다.남태현은 최근 자신의 SNS에 "Thank you so much Europe.!"라는 글과 함께 셀카 한 장을 게재했다.사진 속 남태현은 누워서도 흐트러짐 없는 훈훈함으로 시선을 사로잡았다.한편, 남태현은 '아찔한 사돈연습'에 출연, 솔직한 모습으로 시청자들의 호평을 얻고 있다.