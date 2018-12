나비 쌩목 라이브 "울지마 나비언니 남자한테 차임?"

이슈팀기자

나비가 쌩목라이브 영상을 공개, 여전한 가창력을 과시했다.나비는 최근 자신의 유튜브 채널에 '가수 나비 쌩목 라이브'라는 제목으로 영상을 게재했다.썸네일에는 '울지마 나비언니 남자한테 차임?'이라는 자막이 들어가 있다.영상에는 나비가 아델의 'someone like you' 노래를 부르고 있다. 나비는 이외에도 코인 노래방 라이브, 연습실 라이브' 영상을 게재해 구독자들을 즐겁게 했다.한편 나비는 최근 단독콘서트를 성황리에 마쳤다.