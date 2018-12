이슈팀 기자

그룹 트와이스가 일본 타워 레코드 연간차트에서 K팝 가수 발매 앨범 및 싱글 정상을 차지했다.3일 타워 레코드가 발표한 '2018 베스트 셀러즈'에 따르면 트와이스의 일본 정규 1집 'BDZ'는 'K팝 가수 발매 앨범 톱10'에서 1위에 올라 많은 네티즌들의 눈길을 사로잡았다.또한 트와이스는 싱글 3집 '웨이크 미 업(Wake Me Up)'은 'K팝 가수 발매 싱글 톱 10'서 정상을 차지했고 싱글 2집 '캔디 팝(Candy Pop)'은 2위에 랭크시키며 대세임을 입증했다.한편, 트와이스는 미니 5집 '왓 이즈 러브?(What is Love?)', 스페셜 2집 '서머 나잇(Summer Nights)', 미니 6집 '예스 오어 예스(YES or YES)'로 'K팝 수입앨범 톱10'서도 각각 2위와 4위, 6위에 오르는 저력을 과시하기도 했다.