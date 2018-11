이슈팀 기자

가수 란(RAN)이 이별의 발라드로 안방극장에 애절함을 더한다.KBS2 아침 일일 드라마 ‘차달래 부인의 사랑’ OST 가창에 나선 란은 수록곡 ‘괜찮은 거니’ 음원을 30일 공개한다.작곡팀 필승불패, 육상희, LACONIC가 합작을 통해 완성한 이 곡은 이별의 아픔을 그리는 가사와 멜로디가 어우러진 발라드로 완성됐다. 보컬리스트 란의 목소리가 슬픈 멜로디와 잘 어우러져 드라마 전개와 맞물려 애절함을 극대화 했다.꾸준하게 싱글 발표를 하면서 OST 가창자로도 적극적인 활동을 펼치고 있는 란은 최근 발표곡 ‘Can You See My Love’ ‘녹아내려’ 등의 곡으로 팬들이 사랑을 받고 있다.하희라, 안선영, 고은미, 김응수 등의 연기력과 탄탄한 스토리 전개가 돋보이는 가운데 가수 금잔디 ‘나를 살게하는 사랑’을 비롯해 유리상자 이세준, 송하예, 한경일 등의 OST 또한 폭발적인 호응을 이끈다.OST 제작사 더하기미디어 측은 “실력파 보컬리스트로 많은 사랑을 받고 있는 란이 애잔함을 그린 OST 신곡으로 주부 시청자들의 심금을 울릴 것으로 기대된다”고 밝혔다.KBS2 아침 일일 드라마 ‘차달래 부인의 사랑’ OST ‘괜찮은 거니’는 30일 정오 음원 공개된다.