이슈팀 기자

영화 '스윙키즈'가 4차 플레이리스트 포스터를 공개해 네티즌들의 눈길을 집중시키고 있다.'스윙키즈'는 1951년 거제도 포로수용소, 오직 춤에 대한 열정으로 똘똘 뭉친 오합지졸 댄스단 ‘스윙키즈’의 가슴 뛰는 탄생기를 그린 작품.새로운 포스터를 공개할 때마다 영화만의 독보적인 개성을 드러낸 '스윙키즈'가 4차 플레이리스트 포스터를 공개했다. 이번에 공개된 '스윙키즈'의 4차 플레이리스트 포스터는 레트로 감성이 느껴지는 LP판 이미지와 함께 풍성한 수록곡들로 기대를 높이고 있다.공개된 플레이리스트 중 베니 굿맨의 ‘Sing Sing Sing’은 귀에 익은 리드미컬한 선율과 특유의 웅장함으로 '스윙키즈'만의 매력을 높이고 혁신적인 음악으로 전세계인의 사랑을 받은 데이비드 보위의 ‘Modern Love’는 ‘스윙키즈’의 에너지 넘치는 탭댄스와 만나 폭발적인 시너지를 일으킬 전망이다.여기에 엘린 바톤의 ‘If I Knew You Were Comin' I'd've Baked a Cake’, 정수라의 1988년 히트곡 ‘환희’, 바흐의 ‘평균율 1권 1번 다장조’, 유러피안 재즈 트리오의 ‘The Christmas Song’ 등 가요부터 클래식까지 장르를 넘나드는 수록곡들은 '스윙키즈'의 다채로운 재미를 예고한다.특히 플레이리스트의 마지막을 장식한 비틀즈의 ‘Free As A Bird’는 한국영화 최초로 비틀즈의 원곡이 그대로 수록된 것으로 화제를 불러일으키고 있다. 비틀즈 측에서 '스윙키즈'의 영화적 메시지에 공감해 이례적으로 원곡 사용을 승인한 것이어서 영화가 선사할 깊은 여운에 대한 궁금증을 높인다.강형철 감독의 4년만의 신작으로 에너지 넘치는 젊은 배우들의 신선한 시너지, 포로수용소 내 탭댄스팀이라는 색다른 소재까지 더해져 기대를 높이는 영화 '스윙키즈'는 오는 12월 19일 개봉 예정.