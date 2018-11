모로코 출신 우에이마 일상보니..'범접할 수 없는 미모'

이슈팀기자

모로코 출신 우메이아가 화제다.우에이마는 지난 8월 자신의 인스타그램을 통해 “Brother Approved. Eid mubarak to my family, my friends and my dearest ones♥”라는 글을 남겼다.글과 함께 공개된 사진 속에는 카메라를 응시하고 있는 우메이아의 모습이담겨있다.특히 우메이아의 뚜렷한 이목구비와 환한 미소가 눈길을 끈다.한편, 우메이아는 '어서와 한국은 처음이지?'에 출연 중이다.