이슈팀 기자

프로젝트 밴드 U-mb5가 KBS2 주말드라마 ‘하나뿐인 내편’ OST 가창자로 나섰다.최근 드라마 OST로 활약을 펼치고 있는 U-mb5는 오랜 시간 인디신에서 활동해 온 싱어송라이터 Hodge와 협업을 통해 완성한 ‘All about you’는 어쿠스틱 한 사운드와 애절함을 자아내는 보컬이 조화를 이루는 잔잔한 포크 팝(Folk-pop) 스타일의 곡이다.아름다운 기타선율 위에 한소절 한소절 읊조리듯 자연스레 내뱉는 Hodge의 보이스가 인상적이며 ‘나의 삶, 그리고 나에 대한 모든 것은 다 너에 대한 것이다’라는 노랫말처럼 사랑하는 사람에 대한 헌신적인 마음을 담고 있다.최근 결성되어 OST 위주로 활동 중인 U-mb5는 Ashura(최철호), Chairman(회장님), Nomas good(유영준) 등의 멤버들 각각 음악감독, 프로듀서. 작곡가로 활동 중이며 이번 곡 작업 역시 멤버 모두가 참여해 실력파 프로젝트 밴드로서 면모를 과시했다.드라마 ‘미스 함무라비’ ‘마성의 기쁨’을 통해서도 감각적인 곡을 선보인 후 공백기 없이 ‘하나뿐인 내편’ OST 가창을 맡아 ‘All about you’를 통해 대중들에게 자신들만의 스타일을 과감하게 보여주었다. U-mb5는 향후 드라마 외에도 현재 활동 중인 가수들과 공동 작업을 통해 앨범발표와 다양한 작품 활동을 계획 중이다.KBS2 주말드라마 ‘하나뿐인 내편’ OST Part.12 U-mb5의 ‘All about you’는 24일 정오 국내 음악사이트에서 공개된다.