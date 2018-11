이슈팀 기자

래퍼 유빈이 컴백을 앞두고 시크함과 걸크러쉬 매력이 담긴 신곡 'Thank U Soooo Much' 스틸과 함께 일부 가사를 공개했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 22일 JYP 및 유빈의 공식 SNS 채널에 유빈의 두 번째 솔로 앨범 '#TUSM'의 타이틀곡 'Thank U Soooo Much' 가사 일부가 담긴 포인트 리릭 이미지를 선보였다.이번 'Thank U Soooo Much' 포인트 리릭 이미지는 신곡의 분위기를 현실감 넘치게 표현해 보는 이들의 궁금증을 자극한다.유빈의 화려한 비주얼을 배경으로 한 휴대폰 잠금 화면상에 '나쁜 X : 나 사실 걔한테 엄청 흔들렸어' '나쁜 X : 우리 헤어지자'라는 모바일 메신저 알림이 등장해 시선을 사로잡는다.또 다른 티저 이미지 속 모바일 메신저 대화창에 유빈이 "헤어지는 마당에 뭘 그런 것까지 말해 TMI 진짜 고맙네 고마워"라는 신곡 가사 일부와 곡명 'Thank U Soooo Much'를 드러내며 시크한 매력을 드러냈다.한편, 유빈의 새 타이틀곡 'Thank U Soooo Much'는 헤어지는 이유에 대해 잔인할 정도로 솔직하게, 이른바 TMI(Too Much Information)를 전하는 연인에게 오히려 시크하게 작별을 고하는 노래. 유빈 특유의 걸크러쉬 매력과 퓨처 레트로 사운드가 조화를 이룬 것이 특징으로 오는 27일 오후 6시 확인할 수 있다.