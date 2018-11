이슈팀 기자

배우 진주형에 대한 관심이 모아지고 있다.진주형은 최근 자신의 인스타그램 계정에 "I’m looking for my abs."라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 바다를 배경으로 서있는 진주형의 모습이 담겨있다. 특히 소멸할듯 작은 얼굴에 탄탄한 근육질 몸매를 자랑하고 있어 시선을 사로잡는다.한편 진주형은 최근 종영한 드라마 '내일도 맑음'에서 열연을 펼쳤다.