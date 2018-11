이슈팀기자

영화 ‘보헤미안 랩소디’가 압도적 흥행 독주로 박스오피스 1위를 기록했다.20일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 지난 19일 ‘보헤미안 랩소디’는 일일 관객 수 13만 5606명을 차지해 누적 관객 수 327만 3656명을 달성했다.‘보헤미안 랩소디’는 음악의 꿈을 키우던 아웃사이더에서 전설의 록 밴드가 된 프레디 머큐리와 퀸의 독창적인 음악과 화려한 무대 그리고 그들의 진짜 이야기.이 작품은 ‘위 아 더 챔피언(We Are The Champion)’ ‘위 윌 락 유(We will rock you)’등 20곡 이상의 명곡과 퀸의 메인 보컬 프레디 머큐리의 실제 삶을 완벽하게 담아냈다.또 ‘보헤미안 랩소디’는 이날 영화 ‘신비한 동물사전 2’를 제치며 박스오피스 1위에 등극하며 관객들의 기대를 높이고 있다.한편 이날 박스오피스 2위는 8만 8551명을 동원한 ‘신비한 동물사전 2’가 기록했다.