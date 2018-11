이슈팀 기자

가수 산체스가 낚시광 면모를 뽐냈다.그는 자신의 인스타그램에 "동원참치 스웩 Say Hello to my little friend 이게 이날 잡은것들중 제일 작은거"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.사진 속 그는 선상에서 낚시한 거대한 참치를 손에 든 채 환한 미소를 짓고 있어 눈길을 끌었다.한편 산체스는 래퍼 마이크로닷과 친형제사이다.