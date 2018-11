이슈팀 기자

그룹 트와이스(TWICE)가 여섯 번째 미니 앨범 'YES or YES'로 일본 오리콘 위클리 앨범차트 정상을 차지하며 아시아 원톱 걸그룹임을 입증했다.13일 일본 오리콘 뉴스에 따르면 5일 공개된 트와이스의 미니 6집 'YES or YES'는 오리콘 위클리 앨범차트에서 약 3만 3000포인트를 획득해 1위를 차지했다.최근 트와이스는 새 앨범 'YES or YES'에 수록된 신곡 7트랙 전곡을 빠짐없이 현지 라인뮤직 톱100차트서 1위부터 7위까지 랭크시키는 '차트 줄세우기' 위력을 과시하기도 했다.한편, 트와이스가 국내에서 10번째로 선보인 'YES or YES'는 답은 "YES"라고 정해져 있으니 너는 대답만 하면 된다는 깜찍한 고백을 담은 곡. 신나고 발랄한 리듬에 역동적인 사운드가 어우러져 중독성을 자아낸다.