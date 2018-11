이슈팀 기자

트와이스(TWICE)의 'YES or YES'가 멜론을 비롯한 7개 주간 음원차트 정상을 석권했다.트와이스 신곡 'YES or YES'가 12일 오후 발표된 멜론, 엠넷, 지니, 올레뮤직, 소리바다, 벅스, 몽키3 등 7개 주간 음원차트에서 1위를 차지했다.'YES or YES'는 '답은 "YES"라고 정해져 있으니 너는 대답만 하면 된다'는 사랑스러운 답정너의 모습을 가사에 담아낸 곡으로 역동적인 안무와 신나고 발랄한 리듬이 조화를 이룬 퍼포먼스를 통해 강력한 매력을 발산하고 있다.뿐만 아니라 미니 6집 'YES or YES'는 공개 후 일본, 홍콩, 대만, 싱가포르 등 해외 17개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상에 올랐다.특히 미국 빌보드는 트와이스의 컴백 소식과 함께 유튜브 신기록을 집중 조명하는가 하면, 포브스는 "트와이스의 'YES or YES' 뮤직비디오가 24시간 만에 3140만 뷰를 달성, 이는 세계 7위에 해당하는 기록"이라고 전해 이목을 모았다.한편 트와이스는 신곡 'YES or YES'로 활발한 활동 중이다.