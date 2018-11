이슈팀 기자

이종격투기 선수 정찬성에 대한 관심이 집중되고 있다.정찬성은 자신의 인스타그램 계정에 "The World Champion has come! #아들 #셋째 #챔피언 #나닮음"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 정찬성이 아들을 품에 안고 미소를 짓고 있는 모습이 담겨있다. 특히 두 사람의 붕어빵처럼 닮은 비주얼이 시선을 사로잡는다.한편 정찬성은 코리안좀비MMA 소속으로 활동 중이다.