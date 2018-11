이슈팀 기자

‘다크아워’에 출연한 배우 올리비아 썰비가 근황을 공개했다.‘다크아워’의 올리비아 썰비는 최근 자신의 SNS에 ‘We all came from a uterus.’라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 올리비아 썰비는 선명한 이목구비와 함께 환한 미소를 짓고 있어 남심을 사로잡는다.한편, 올리비아 썰비는 영화 ‘다크아워’에서 나탈리 역을 맡았다.