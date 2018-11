이슈팀 기자

버버리로 네티즌의 이목을 집중시켰던 딘이 이번에는 설리와의 콜라보를 공개했다.오늘(8일) 딘은 자신의 SNS에 "하루살이 is out now. 하루살이 ft. 설리"라는 글과 함께 사진 및 장문의 글을 게재했다.최근 온 몸에 버버리 아이템을 두른 채 화두에 올랐던 그는 이번 게시글을 통해 솔직한 심경을 털어놓았다.한편, 딘은 올해 초 버버리 컬렉션에 참석, 자리를 빛냈다.