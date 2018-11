이슈팀 기자

트와이스(TWICE)가 미니 6집 'YES or YES'와 동명 타이틀곡으로 '10연속 히트'를 달성하고 있다.5일 오후 6시 각 음원 사이트에 공개된 트와이스의 신곡 'YES or YES'는 공개 직후 각종 음원 차트 1위를 기록했고, 6일 오전 9시 기준 7개 실시간 음원 차트를 올킬하며 뜨거운 인기몰이를 입증했다.또 6일 오전 기준 일본, 홍콩, 대만, 싱가포르 등 해외 17개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상에 올랐고 타이틀곡 'YES or YES'는 홍콩, 태국, 베트남 등 해외 7개 지역 아이튠즈 송 차트에서도 1위를 차지했다.지난 5일, 오후 6시 음원과 동시 공개된 'YES or YES' MV는 공개 약 6시간 만에 유튜브 조회수 1000만뷰, 약 10시간 27분 만에 2000만뷰를 돌파했다. 두 기록 모두 K팝 걸그룹 사상 최단이자 트와이스 자체 기록 경신이다.한편, 트와이스는 신곡 'YES or YES'로 활발한 활동 중이다.