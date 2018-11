이슈팀기자

임현주 아나운서가 유튜버 변신 소식을 알렸다.MBC 임현주 아나운서는 지난 2일 자신의 인스타그램을 통해 “한달 전인가, 문득 분홍 머리가 하고 싶어졌어요. 유튜브를 생각하게 된 첫 이유였죠”라고 시작하는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 분홍 단발머리를 한 채 기타를 들고 있는 임현주 아나운서의 모습이 담겼다. 임현주 아나운서 옆에는 “임아나. You can see me on youtube. See you Soon”이라는 문구도 담겼다.임현주 아나운서는 “열흘 넘게 기다려 드디어 분홍 가발을 받았어요. 지난 금요일 퇴근 후 첫 티저 촬영. 장비주문부터 장소 섭외 기획과 촬영 그리고 편집까지. 하나부터 열까지 외부 도움 없이 가내수공업 하느라 서툴고 느리지만 무척 설렙니다”라고 유튜브 촬영 준비 과정과, 촬영을 앞둔 설렘을 전달했다.한편, 임현주 아나운서는 지난 2013년 MBC 공채로 입사했다.