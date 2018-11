이슈팀 기자

가수 라디가 찜질방에서의 일상을 공개했다.그는 자신의 인스타그램에 "지역주민할인 + 조조할인 = 40%!! #하남 #스타필드 정말 오랜만의 #찜질방 #아쿠아필드"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.게재된 사진 속 그는 수수한 모습으로 찜질방에서 인간미 넘치는 모습을 하고 있어 눈길을 끌었다.한편 라디는 2002년 1집 앨범 'My Name Is Ra. D'로 데뷔했다.