이슈팀 기자

신예 보이그룹 에이티즈(ATEEZ)가 세 가지 버전의 타이틀곡 안무 영상을 오픈, 무대를 방불케 하는 다이내믹한 퍼포먼스로 뜨거운 관심을 모았다.소속사 KQ엔터테인먼트 측은 지난달 30일부터 지난 1일까지 에이티즈 공식 SNS채널을 통해 에이티즈 데뷔 엘범 ‘TREASURE EP.1 : All To Zero(트레저 에피소드 1 : 올 투 제로)’더블 타이틀곡 ‘해적왕’과 ‘Treasure’의 연습실 안무 영상을 기습 공개했다.처음 공개된 영상은 더블 타이틀곡의 노멀 버전으로, 에이티즈는 개성 넘치는 캐주얼 패션을 입고 실제 무대를 연상케 하는 강렬한 칼군무를 선보여 시선을 사로잡았다. 특히 ‘Treasure’ 안무 영상에서는 블랙으로 포인트를 준 댄디한 의상을 매치하고 ‘해적왕’과는 또 다른 부드러우면서도 파워풀한 매력을 뽐내 눈을 뗄 수 없게 만들었다.이어 할로윈데이를 맞아 ‘해적왕’의 할로윈 큐트 버전을 공개, 몽환적인 음악으로 시작된 영상에는 악마 머리띠를 착용하고 삼지창 봉을 든 에이티즈가 자유로운 분위기를 이끌며 안무를 펼치고 있다. 멤버들은 귀여우면서도 섹시한 웃음과 함께 삼지창 봉을 입에 무는 등 노멀 버전과는 또 다른 색다른 모습으로 무한 재생을 유발했다.마지막으로 공개된 안무 영상은 막내사랑 버전으로, 지난달 12일 막내 종호의 생일을 맞아 제작한 종호의 셀카가 담긴 티셔츠를 입고 ‘해적왕’ 안무를 선보이고 있는 에이티즈의 모습이 담겼다. 특히 에이티즈는 안무 도중 티셔츠 속 종호의 얼굴이 잘 보이도록 센스 넘치는 포즈를 끊임없이 취하며 여덟 명의 종호가 춤추는 듯한 장면을 연출해 웃음을 자아냈다.타이틀곡 ‘해적왕’은 강한 트랩 사운드와 뱃노래를 연상시키는 듯한 중독성 있는 훅이 인상적인 곡으로, 더 큰 세상을 향한 에이티즈의 출사표가 담겼다. 더블 타이틀곡 ‘Treasure’는 오리엔탈풍의 리프, 트립합과 트랩 등 다양한 장르들이 하이브리드된 곡으로, 에이티즈의 콘셉트 전체를 관통하는 것과 동시에 이들이 구현하고 싶은 독특한 음악적 색깔을 장르적으로 구애 받지 않고 풀어낸 웅장한 스케일의 곡이다.한편 에이티즈의 데뷔 앨범 ‘TREASURE EP.1 : All To Zero’는 각종 온라인 음원사이트에서 만나볼 수 있으며, 에이티즈는 각종 음악방송 및 공연 등을 통해 데뷔 활동에 심혈을 기울이고 있다.