이슈팀 기자

카를라 브루니와 장윤주가 함께한 셀카가 네티즌의 시선을 끈다.까를라 브루니는 최근 자신의 인스타그램에 "Such a pleasure to share such a good musical moment with you @yoonjujang . It was great to meet you in Seoul & to share some laughs"라는 글과 함께 셀카 두 장을 게재했다.사진 속 두 사람은 우월한 기럭지를 자랑하며 다정한 분위기를 연출하고 있다.한편 까를라 브루니는 오늘(1일) MBC '배철수의 음악캠프'에 출연해 눈길을 끌었다.