이슈팀 기자

트와이스가 신곡 'YES or YES'의 뮤직비디오 티저 영상을 통해 파워풀한 군무를 예고했다.JYP엔터테인먼트는 31일 0시, JYP 및 트와이스의 각종 SNS 채널을 통해 트와이스 미니 6집 'YES or YES'의 동명 타이틀곡 MV 티저 영상을 게재했다.멤버 미나의 "Hey boy Look, I’m gonna make this simple for you, you got two choices…YES or YES?"라는 가사와 동시에 뒤에 자리한 멤버 한 명 한 명이 등장, 하나의 대형을 완성하면서 신곡 도입부를 표현해 보는 이들의 눈과 귀를 사로잡았다.'YES or YES'는 제목처럼 선택지는 두 가지이지만 결론은 'YES'인 신개념 고백을 담은 노래.특히 이번 'YES or YES'는 트와이스 멤버들의 호흡과 에너지를 느낄 수 있는 역동적이고 파워풀한 안무가 준비된 것으로 알려져 팬들의 기대감과 호기심이 더욱 증폭되고 있다.미니 6집 'YES or YES'는 타이틀곡 'YES or YES'를 비롯, 'SAY YOU LOVE ME', 'LALALA', 'YOUNG&WILD', 'SUNSET', 'AFTER MOON', 'BDZ' 등 총 7트랙이 수록된다.이 중 3번 트랙 'LALALA', 4번 트랙 'YOUNG&WILD', 5번 트랙 'SUNSET'은 각각 멤버 정연, 채영, 지효가 작사를 맡은 신곡으로 기대를 모은다.한편 트와이스는 새 앨범 발매를 기념해 오는 5일 컴백 쇼케이스를 개최한다.