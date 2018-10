이슈팀 기자

영화 '콩 스컬 아일랜드'의 배우 톰 히들스턴이 공개한 사진에 관심이 집중되고 있다.톰 히들스턴은 자신의 인스타그램 계정에 "Fun in Tokyo introducing #kongskullisland. My first time in Japan. Thank you to everyone who came to say hello"라는 글과 함께 셀카 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 '콩 스컬 아일랜드'에 함께 출연한 톰 히들스턴과 배우 사무엘 잭슨의 모습이 담겨있다. 특히 화기애애함 가득한 분위기를 자아내 눈길을 끈다.한편 톰 히들스턴이 열연을 펼친 '콩 스컬 아일랜드'는 지난해 3월 개봉한 작품이다.