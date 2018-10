이슈팀 기자

배우 이기홍의 근황 모습에 관심이 집중되고 있다.이기홍은 최근 자신의 인스타그램 계정에 "Thanks for all the #birthday wishes. Hope everyone has a great week. Much love to all."라는 글과 함께 사진을 한 장 게재했다.사진 속에는 생일 케이크 앞에 앉아 어딘가를 응시하고 있는 이기홍의 모습이 담겨있다. 특히 어둠 속에서도 돋보이는 훈훈한 비주얼이 시선을 사로잡는다.한편 이기홍은 다수의 작품에 출연하며 활발한 활동을 펼치고 있다.