이슈팀 기자

그룹 트와이스(TWICE)가 신곡 'YES or YES'의 티저 MV를 최초 공개했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 29일 0시 JYP 및 트와이스의 공식 SNS 채널에 트와이스 미니 6집 'YES or YES'의 동명 타이틀곡 MV 티저 영상을 게재해 이목을 집중시키고 있다.이번 티저 영상은 어두운 숲속 길에 빨간 자동차를 타고 나타난 멤버 정연이 의미심장한 미소를 지으며 누군가를 'TWICE SQUARE'로 데려가는 모습으로 시작한다.트와이스 멤버들은 반짝이는 눈빛과 함께 도도한 미소를 보이며 빠져들 수밖에 없는 매력을 발산해 신곡 'YES or YES'에 대한 호기심을 높였다.신곡 'YES or YES'는 답은 "YES"라고 정해져 있으니 너는 대답만 하면 된다는 깜찍한 고백을 담은 곡. 신나고 발랄한 리듬에 역동적인 사운드가 어우러져 중독성을 자아낸다. 사랑스러운 '답정너'로 변신한 트와이스가 이번 신곡으로는 또 어떤 매력을 선사할지 기대가 모인다.한편 최근 데뷔 3주년을 맞이한 트와이스는 이를 기념해 28일 서울 서대문구 연세대 노천극장서 ‘ONCE HALLOWEEN’이라는 타이틀로 공식 팬미팅을 열고 팬들과 뜻깊은 시간을 함께 했다.