이슈팀 기자

JTBC '뭉쳐야 뜬다2'에 출연 중인 그룹 god의 박준형이 본방사수를 독려했다.그는 27일 자신의 인스타그램에 "요오우~ 오늘밤쓰 6시 JTBC 뭉쳐야뜬다2 첫방쓰 기릿~ 빼애앰!!!^^Yo~ tonight 6pm KST on JTBC 1st episode of "뭉쳐야뜬다2 Package Tour 2" git it~ BBBAAAMMM!!!#지오디 #fangod #박준형 #하하 #성훈 #곽윤기 #고은성 #유선호 #JoonPark #ParkJoonHyung #jtbc #뭉쳐야뜬다 #요오우난첫방송쓰못본다매애앤왜냐면지금요고찍으러해왜나와쓰모기쌔끼들쓰한태요올라뤼물리구이쓰차암나그니깐내몫까지해서본방사수쓰 #Italy #Italia #SeoulKorea #Kpop "라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.사진 속 그는 함께 출연한 가수 유선호, 고은성, 성훈, 곽윤기, 하하와 촬영 중 훈훈한 분위기 속 카메라를 응시하고 있어 눈길을 끌었다.한편 '뭉쳐야 뜬다2'는 매주 토요일 오후 6시에 방송된다.