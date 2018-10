이슈팀 기자

영화 ‘보헤미안 랩소디’가 찬란했던 역사의 막을 올린다.영국 전설적인 록 밴드 퀸을 담은 ‘보헤미안 랩소디’는 실제 퀸이 선사하던 아름답고도 진한 감동의 전율을 선사하며 퀸의 단순한 일대기를 넘어선 진짜 이야기를 담아냈다.'보헤미안 랩소디'는 음악의 꿈을 키우던 아웃사이더에서 전설의 록 밴드가 된 프레디 머큐리와 퀸의 독창적인 음악과 화려한 무대 그리고 그들의 뒷 이야기를 그린 영화.밴드 퀸을 이끄는 프레디 머큐리는 사실 아웃사이더 출신으로 공항에서 수하물 노동자로 일하며 음악의 꿈을 키우던 이민자 출신의 사회적 소외자 파록 버사라가 보컬을 구하던 지역 밴드에 들어가게 되면서 역사는 시작된다.퀸은 기존에 3분이라는 통상적인 노래 재생시간 틀을 벗어나, 무려 6분 동안 이어지는 ‘보헤미안 랩소디’를 공개하며 음반사로부터 외면 받지만 우연한 기회로 알려진 라디오 방송을 계기로 월드스타의 길을 걷게된다.프레디 머큐리는 보컬, 작곡, 퍼포먼스 어느 하나 부족한 부분이 없는 뮤지션으로 세계 최고의 그룹 퀸에서 누구보다 행복한 삶을 살 것 같았지만 갑자기 찾아온 솔로 데뷔의 유혹에 흔들리며 멤버들과의 결별을 선언한다.‘보헤미안 랩소디’가 개봉 소식을 알렸을 때 많은 관객과 그의 팬들은 스크린 속 그의 모습에 대한 우려의 목소리를 보냈다. 하지만 영화는 압도적인 연출과 감동으로 그들의 우려를 보란듯이 날려버린다.레미 맬렉은 프레디 머큐리의 모든 것을 완벽하게 소화해내며 새로운 프레디로 재탄생시켰다. 프레디 머큐리 특유의 제스처와 무대 퍼포먼스 등을 그대로 재현해내며 관객들로 하여금 감탄을 자아냈다.로저 테일러를 맡은 벤 하디, 짐 비치를 맡은 톰 홀랜더, 브라이언 메이를 맡은 귈림 리 역시 퀸의 다른 멤버들과의 싱크로율 200%를 자랑하는 열연을 펼쳐 관객들의 만족감을 최상으로 끌어올린다.퀸의 세대를 초월한 명곡 역시 빠질 수 없는 영화의 관람 포인트. 퀸의 레전드 공연이라 불리는 ‘라이브 에이드(Live Aid)’를 그려낸 장면에선 스크린인지 실제 공연장인지를 구분하기 어려울 정도의 감동을 선보이며 관객들의 가슴에 잊지 못 할 무대를 선사한다.이 밖에도 ‘보헤미안 랩소디(Bohemian Rhapsody)’ ‘위 윌 락 유(We will rock you)’ '위 아더 챔피언(We are the champion)' 등의 명곡들을 극장 안에 가득 채워 뜨거운 울림과 여운을 남겨준다.소외된 아웃사이더에서 전설의 록 밴드 퀸이 되기까지의 우리가 몰랐던 그들의 진짜 이야기를 담아낸 영화 ‘보헤미안 랩소디’는 오는 31일 개봉한다. 12세 관람가. 러닝타임 134분.