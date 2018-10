이슈팀 기자

신예 보이그룹 에이티즈(ATEEZ)가 데뷔 쇼케이스를 성료한 가운데 ‘엠카’를 시작으로 음악 방송에 릴레이 출격한다.에이티즈는 지난 24일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 EP앨범 ‘TREASURE EP.1 : All To Zero(트레저 에피소드 1 : 올 투 제로)’를 발매하고, 같은날 오후 8시 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 개최한 첫 팬 쇼케이스를 성황리에 마무리했다.이 가운데 에이티즈는 오늘 오후 6시 케이블TV Mnet ‘엠카운트다운(이하 ‘엠카’)’에 출연해 데뷔 앨범 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘해적왕‘ 첫 무대를 꾸민다.에이티즈는 ‘엠카‘를 시작으로, 오는 27일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 28일 SBS ‘인기가요’에 연이어 출연해 ‘해적왕’으로 화려한 데뷔 신고식을 치를 계획이다.‘해적왕‘ 무대에서 에이티즈는 데뷔 전부터 남다른 음악적 기량으로 주목 받아온 만큼 독보적인 퍼포먼스는 물론, 탁월한 비주얼과 신인답지 않은 탄탄한 라이브 실력으로 한층 완성도 높은 무대를 선사할 전망이다.에이티즈의 데뷔 앨범 ‘TREASURE EP.1 : All To Zero’는 더 큰 세상으로 나아가기 위한 긴 여정의 시작점에 서있는 에이티즈의 모습을 담은 앨범으로, 더블 타이틀곡을 비롯해 하나의 테마로 이뤄진 6트랙의 신곡이 에이티즈의 독보적인 색깔을 그려냈다.타이틀곡 ‘해적왕’은 강한 트랩 사운드와 뱃노래를 연상시키는 듯한 중독성 있는 훅이 인상적인 곡으로, 심장을 두드리는 듯한 비트와 자극적인 신스 사운드, 웅장한 브라스는 마치 ‘해적왕’의 등장을 나타내는 듯 강렬한 인상을 남기며, 반전되는 코러스가 곡의 매력을 더욱 배가시켰다.더블 타이틀곡 ‘Treasure’는 오리엔탈풍의 리프, 트립합과 트랩 등 다양한 장르들이 하이브리드된 곡으로, 에이티즈의 콘셉트 전체를 관통하는 것과 동시에 이들이 구현하고 싶은 독특한 음악적 색깔을 장르적으로 구애 받지 않고 풀어낸 웅장한 스케일의 노래다.한편 에이티즈의 데뷔 앨범 ‘TREASURE EP.1 : All To Zero’는 각종 온라인 음원사이트에서 확인할 수 있으며, 에이티즈는 각종 음악 방송 및 공연 등 데뷔 활동에 박차를 가할 예정이다.