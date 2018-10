이슈팀 기자

가수 일라이가 아이돌 같은 외모로 이목을 집중시키고 있다.일라이는 최근 자신의 SNS에 'Photoshoot for our fanmeet in November!'라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 일라이는 뽀얀 피부에 선명한 이목구비로 아이돌 못지 않은 외모를 자랑해 네티즌들의 시선을 사로잡았다.한편 일라이는 최근 아내 지연수와의 행복한 가정생활로 주목받고 있다.