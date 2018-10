이슈팀 기자

가요계 출격을 하루 앞둔 보이그룹 에이티즈(ATEEZ)가 더블 타이틀곡 중 ‘해적왕’ 티저 영상을 오픈, 데뷔 열기를 고조시키고 있다.소속사 KQ엔터테인먼트 측은 지난 22일 에이티즈 공식 SNS 채널을 통해 에이티즈의 첫 번째 EP앨범 ‘TREASURE EP.1 : All To Zero(트레저 에피소드 1 : 올 투 제로)’ 더블 타이틀곡 중 ‘해적왕’의 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.공개된 티저 영상은 ‘해적왕’의 중독성 있는 하이라이트 사운드로 시작, 웅장한 협곡을 배경으로 강렬한 퍼포먼스를 펼치는 에이티즈의 모습이 시선을 압도하고 있다. 특히 격렬한 안무에 맞춰 팔로잉되는 카메라 워킹과 화려한 노이즈 이펙트 등 다채로운 트랜지션이 몰입도를 더하며 에이티즈의 매력을 한껏 업그레이드시켰다.에이티즈는 리더 홍중을 필두로 세계적 안무가 리에하타가 선사한 ‘해적왕’의 포인트 안무를 완벽하게 소화해 ‘차세대 퍼포먼스돌’다운 존재감을 과시한 것은 물론, 영상 말미 카리스마 넘치는 눈빛으로 전진, 거침없이 나아갈 에이티즈의 남다른 에너지를 고스란히 전했다.타이틀곡 ‘Treasure’와 함께 더블 타이틀곡으로 낙점된 ‘해적왕’은 뱃노래를 연상시키는 듯한 훅이 인상적인 트랩 스타일의 곡이다. 에이티즈의 항해를 알리는 신호탄이자 더 큰 세상을 향한 포부가 담긴 곡으로, 에이티즈의 Mnet 데뷔 리얼리티 ‘작전명 ATEEZ’에서 선공개돼 화제를 모은 바 있다.에이티즈의 데뷔 앨범 ‘TREASURE EP.1 : All To Zero’는 타이틀곡 ‘Treasure’와 더블 타이틀곡 ‘해적왕’을 비롯해 수록곡 ‘Intro : Long Journey(인트로 : 롱 저니)’, ‘Twilight(트와일라잇)’, ‘Stay(스테이)’, ‘My Way(마이 웨이)’까지 다양한 장르의 6트랙이 담겼으며, 리더 홍중과 래퍼 민기가 직접 작사에 참여해 음악적 기량을 드러냈다.에이티즈는 ‘A TEEnager Z’에서 착안해 ‘10대들의 A to Z(모든 것)’라는 의미를 담은 8인조 신예 보이그룹으로, 데뷔에 앞서 다양한 퍼포먼스 영상들과 케이블TV Mnet 단독 리얼리티 ‘작전명 ATEEZ’를 통해 독보적인 실력을 뽐낸 만큼 앞으로의 음악적 행보에 기대감이 증폭되고 있다.한편 에이티즈는 오는 24일 오후 6시 데뷔 앨범을 발매하며, 같은날 오후 8시 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 데뷔 앨범 발매 기념 팬 쇼케이스를 개최할 예정이다.