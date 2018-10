드림캐쳐 새로운 악몽 '왓' 국내 활동 마무리.."즐겁고 행복"

이슈팀기자

드림캐쳐가 약 5주 동안의 뜻깊은 국내 방송 활동을 마무리했다.드림캐쳐는 지난 21일 오후 공식 SNS 채널에 세 번째 미니앨범 'Alone In The City'의 방송 활동 종료를 알리는 소감을 게재했다.해당 게시물에서 드림캐쳐는 "항상 든든히 응원해 준 인썸니아 덕분에 즐겁고 행복하고 마음 따뜻하게 활동했다. 앞으로도 서로 멋있게 응원해주며 예쁜 추억을 만들었으면 좋겠다. 모두 모두 감사하다. 사랑한다"고 고백했다.드림캐쳐는 지난달 20일 새로운 미니앨범을 발매하고 타이틀곡 'What'으로 팬들과 뜨겁게 호흡했다. 드림캐쳐는 이번 활동에서 기존의 앤티크한 매력에서 벗어나 현대의 악몽으로 분했다.특히 이번 앨범은 그간 드림캐쳐가 그려온 판타지 스토리의 새로운 챕터를 써내려갔다는 점에서 의미가 깊다는 반응. 이들은 특유의 어두우면서도 넘치는 카리스마와 메탈록 사운드, 그리고 강렬한 퍼포먼스를 이어가면서도 멤버 각자의 개성과 새로운 이야기들에 대한 힌트를 풀어놓으며 다시 한번 컴백을 기대케 했다.국내 방송 활동을 마감했지만, 드림캐쳐의 발걸음은 멈추지 않을 예정이다. 일본으로 출국, 정식 데뷔를 앞두고 도쿄와 오사카 등지에서 현지 팬들과 만나는 것. 예열을 마친 드림캐쳐는 오는 11월 21일 일본 데뷔 싱글 'What'을 발표하고 K-POP 열기를 이어갈 전망이다.