이슈팀 기자

신예 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 정식 데뷔에 앞서 멤버 윤호와 여상의 개인 콘셉트 포토 및 티저 영상을 공개했다.소속사 KQ엔터테인먼트 측은 지난 13일과 14일 에이티즈 공식 SNS 채널을 통해 에이티즈 윤호와 여상의 데뷔 앨범 ‘트레저 에피소드 1 : 올 투 제로(TREASURE EP.1 : All To Zero)’ 개인 콘셉트 포토와 티저 영상을 공개해 이목을 집중시키고 있다.세 번째 콘셉트 포토 주자로 나선 윤호는 감각적이면서도 캐주얼한 패션과 독특한 헤어 스타일을 완벽 소화하며 눈길을 사로잡았다. 에스닉하고 이국적인 분위기와 윤호의 완벽한 비주얼이 어우러지며 매력을 배가시켰다. 또 다른 컷에서 윤호는 순백의 의상을 입고 사막에 서서 카메라를 지그시 응시해 보는 이들의 시선을 사로잡았다.이어 공개된 이미지 속 여상은 화려한 헤어스타일에 밝은 브라운 컬러의 트렌치코트를 걸치고 그윽한 눈빛으로 댄디한 매력을 뽐낸 것은 물론, 함께 공개된 컷에서는 청명한 하늘 아래 레이어드 스타일의 화이트 패션을 입고 당당한 포즈를 취하고 있다.더불어 이국적인 배경이 내려다보이는 절벽 위에서 에이티즈 깃발을 들고 걸어가는 듬직한 윤호와 비장한 표정으로 깃발을 어깨에 걸치고 있는 여상의 개인 티저 영상이 함께 오픈돼 데뷔 기대감을 한층 끌어올렸다.한편, 에이티즈는 홍중, 성화, 윤호, 여상, 산, 민기, 우영, 종호로 이뤄진 8인조 그룹으로, ‘에이티네이저 지(A TEEnager Z)’에서 착안해 ‘10대들의 모든 것(A to Z)’이라는 의미를 갖고 있으며, 10대들이 열광할 수 있는 모든 것을 갖춘 팀을 지향하고 있다.