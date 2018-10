이슈팀 기자

스트레이 키즈(Stray Kids)가 시크한 카리스마를 느낄 수 있는 티저 이미지를 공개했다..JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 15일 JYP 및 스트레이 키즈의 공식 SNS 채널에 멤버들의 시크한 카리스마가 담긴 티저를 공개해 이목을 집중시키고 있다.스트레이 키즈는 흑백 이미지 속에서 저마다 개성을 살린 올블랙 의상을 입고 시크함을 뽐냈다. 멤버 전원이 정면을 응시하며 저돌적인 눈빛을 발산하고 카리스마를 드러냈다.한편, 스트레이 키즈의 미니 3집 '아이 엠 유'는 동명 타이틀곡을 비롯해 'YOU' '편' '해장국' 'Get Cool' '극과 극' '0325' 'Mixtape#3 (CD ONLY)' 등 제목만으로도 호기심을 자극하는 총 8트랙의 신곡이 수록됐다.