이슈팀 기자

영화 '수어사이드 스쿼드'에 출연한 배우 마고 로비가 공개한 사진이 눈길을 끈다.마고 로비는 최근 자신의 인스타그램 계정에 "We only have one"라는 글과 함께 사진을 한 장 게재했다.사진 속에는 마고 로비와 그의 남편이 다정하게 손을 잡고 마주보며 서있는 모습이 담겨있다.한편 마고 로비가 출연한 '수어사이드 스쿼드'는 지난 2016년에 개봉했다.