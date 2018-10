에이티즈 홍중-성화 개인 포토+티저 공개

이슈팀기자

신예 보이그룹 에이티즈(ATEEZ)가 오는 24일 정식 데뷔를 예고한 가운데 멤버 홍중과 성화의 개인 콘셉트 포토 및 티저 영상이 오픈돼 관심을 사로잡고 있다.소속사 KQ엔터테인먼트 측은 지난 11일과 12일 에이티즈 공식 SNS 채널을 통해 에이티즈 홍중과 성화의 데뷔 앨범 ‘TREASURE EP.1 : All To Zero(트레저 에피소드 1 : 올 투 제로)’ 개인 콘셉트 포토와 티저 영상을 게재했다.공개된 이미지에는 첫 주자로 낙점된 리더 홍중이 우수에 찬 눈빛으로 정면을 바라보며 우월한 비주얼을 뽐내고 있다. 함께 공개된 이미지에는 홍중이 뭉게구름이 그림처럼 펼쳐진 하늘 아래의 사막에서 단체 콘셉트 포토 속 등장했던 에이티즈 깃발을 들고 땅을 응시하며 또 다른 분위기를 연출했다.이어 공개된 성화의 컷에는 독특한 문양이 그려진 타일을 배경으로 캐주얼한 의상을 착장한 성화의 모습이 청량한 무드를 자아내고 있다. 또 다른 이미지 속 성화는 끝이 보이지 않는 사막 한 가운데 서서 아련한 표정으로 카메라를 응시해 시크한 매력을 배가시켰다.또한 콘셉트 포토에 이어 오픈된 개인 티저 영상에는 이국적 감성이 묻어나는 웅장한 공간에서 에이티즈 깃발을 들고 당당하게 걸어가는 홍중과 성화의 모습이 시선을 압도하며, 발매에 앞서 순차 공개될 에이티즈 멤버들의 다채로운 콘텐츠를 기대케 만들었다.에이티즈는 홍중, 성화, 윤호, 여상, 산, 민기, 우영, 종호로 이뤄진 8인조 보이그룹으로, ‘A TEEnager Z’에서 착안해 ‘10대들의 A to Z(모든 것)’이라는 의미를 갖고 있으며, 10대들이 열광할 수 있는 모든 것을 갖춘 팀을 지향하고 있다.한편 에이티즈는 오는 24일 오후 6시 데뷔 앨범을 발매한다.