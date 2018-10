이슈팀 기자

배우 최희서의 근황이 담긴 셀카가 화제다.tvN 드라마 '빅 포레스트'에 출연 중인 최희서는 최근 자신의 SNS에 "Tiny me with these amazingly talented actors of Korean cinema"라는 글과 함께 셀카 여러 장을 게재했다.사진 속 최희서와 진선규는 다정한 분위기를 자아내며 카메라를 향해 미소 짓고 있다.최희서는 '빅 포레스트'에서 임청아 역을 맡아 열연을 펼치고 있다.한편, '빅 포레스트'는 매주 금요일 오후 11시 방송된다.