그룹 스트레이 키즈의 리노, 현진, 한이 새 앨범 '아이 엠 유(I am YOU)'의 유닛 및 개인 티저를 공개하고 시크한 매력을 발산하며 시선을 집중시키고 있다.오는 22일 세 번째 미니앨범 '아이 엠 유'와 동명 타이틀곡을 발매하고 컴백하는 스트레이 키즈가 새 콘셉트가 담긴 비주얼 티저를 선보였다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 11일 0시 스트레이 키즈 아홉 멤버의 단체 티저 이미지를 최초 공개한 데 이어 12일 0시 JYP와 스트레이 키즈 공식 SNS 채널을 통해 유닛 및 개인 티저 이미지 10종을 공개했다.유닛 및 개인 티저의 첫 주자인 리노, 현진, 한은 흑백 유닛 티저에서 시크한 분위기와 소년미를 동시에 뿜어냈다.3장씩 공개된 개별 티저 이미지 속에서 리노는 깊은 눈매와 수려한 비주얼을 과시했다. 현진은 강렬한 눈빛, 부드러운 매력 등 다채로운 모습을 선보여 시선을 붙잡았다. 한은 흑백 이미지에서 훈훈한 옆모습으로 그림같은 분위기를 연출하고, 감성을 자극하는 티저 이미지를 선보여 새 앨범 콘셉트에 대한 호기심은 물론, 기대감을 한층 끌어올렸다.오는 22일 발매되는 스트레이 키즈의 미니 3집 '아이 엠 유'는 동명 타이틀곡을 비롯해 'YOU' '편' '해장국' 'Get Cool' '극과 극' '0325' 'Mixtape#3 (CD ONLY)' 등 총 8트랙이 수록된다.타이틀곡 '아이 엠 유'는 데뷔 타이틀곡 '디스트릭트9(District9)', 미니 2집 '아이 엠 후(I am WHO)'의 타이틀곡 '마이 페이스(My Pace)'를 만든 그룹 내 프로듀싱팀 3RACHA의 방찬, 창빈, 한이 또다시 작사, 작곡을 맡았다. 나와 똑같은 고민을 가진 '너', 나와 함께 꿈을 이뤄가는 '너', 나에게 의지가 되는 '너' 등 '너'와 함께 라면 무엇이든 이룰 수 있고, 그러한 과정 속에서 참된 나의 모습을 찾을 수 있다는 공감의 메시지를 노래했다.한편, 스트레이 키즈는 앨범 발매를 하루 앞둔 21일 오후 6시 서울 송파구 방이동 올림픽공원에 위치한 올림픽홀에서 컴백 기념 쇼케이스 'UNVEIL [Op.03 : I am YOU]'를 개최한 바 있다.