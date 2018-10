에이티즈 데뷔 앨범 ‘TREASURE EP.1 : All To Zero’ 단체 콘셉트 포토 공개

이슈팀기자

신예 보이그룹 에이티즈(ATEEZ)가 독보적인 분위기의 단체 콘셉트 포토를 오픈하며 데뷔 기대감을 끌어 올렸다.소속사 KQ엔터테인먼트 측은 지난 10일 에이티즈 공식 SNS 채널을 통해 에이티즈의 데뷔 앨범 ‘TREASURE EP.1 : All To Zero(트레저 에피소드 1 : 올 투 제로)’의 단체 콘셉트 포토를 게재했다.공개된 이미지에는 레드 컬러의 배경과 강렬한 스파크 사이로 에이티즈 멤버들이 고풍스러운 느낌이 물씬 풍기는 장소에 앉아 비장한 눈빛으로 카메라를 응시해 시선을 압도하고 있다.특히 브라운 컬러와 데님으로 포인트를 준 댄디한 의상과 화려한 악세서리를 세련되고 스타일리시하게 소화하며 멤버 각자의 개성은 물론, 우월한 비주얼을 뽐내 눈길을 사로잡았다.에이티즈는 이번 단체 콘셉트 포토 공개를 시작으로 멤버별 콘셉트 포토 및 티저, 타이틀 포스터, 앨범 트랙리스트, 뮤직비디오 티저 등의 순차 공개를 예고했으며, 정식 데뷔 이후 어떤 색다른 매력으로 가요계에서 존재감을 과시할지 궁금증이 증폭되고 있다.에이티즈는 홍중, 성화, 윤호, 여상, 산, 민기, 우영, 종호로 이뤄진 8인조 보이그룹으로, ‘A TEEnager Z’에서 착안해 ‘10대들의 A to Z(모든 것)’이라는 의미를 갖고 있으며, 10대들이 열광할 수 있는 모든 것을 갖춘 팀을 지향하고 있다.한편 에이티즈는 오는 24일 오후 6시 데뷔 앨범을 발매하며, 같은날 오후 8시 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 데뷔 앨범 발매 기념 ‘ATEEZ Debut Showcase(에이티즈 데뷔 쇼케이스)’를 전격 개최할 예정이다.