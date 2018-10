이슈팀 기자

트와이스가 일본 첫 정규앨범 'BDZ'로 5연속 플래티넘 인증을 획득했다.트와이스가 지난달 12일 공개한 일본 정규 1집 'BDZ'는 10일 일본 레코드협회로부터 플래티넘 인증을 받았다.트와이스가 일본 첫 정규앨범으로도 또다시 플래티넘 인증으로 일본서 '5연속 플래티넘' 행진을 이어가며 '아시아 원톱 걸그룹'의 위상을 입증하고 있다.'BDZ'는 공개 후 오리콘 데일리 앨범차트서 7일 연속 1위에 오르며 기존 6일 연속 1위의 트와이스 자체 기록을 깬 신기록을 세웠고 오리콘 위클리 앨범차트서도 정상을 차지했다.트와이스는 일본 첫 아레나 투어 'TWICE 1st ARENA TOUR 2018 “BDZ”'로 현지팬들과 만나고 있다. 치바와 아이치 공연을 성료한 트와이스는 12일~14일 효고 고베 월드 기념홀, 16일과 17일 도쿄 무사시노무라 종합 스포츠 프라자 메인 아레나에서 투어를 이어간다.그런가하면 트와이스는 28일 서울 서대문구 연세대 노천극장서 데뷔 3주년 기념 공식 팬미팅 ‘ONCE HALLOWEEN’을 개최한다.트와이스는 지난해 10월 14일과 15일 서울 경희대 평화의 전당서 총 2회에 걸쳐 첫 공식 팬미팅 'TWICE FANMEETING ONCE BEGINS’를 개최하고 팬들과 특별한 추억을 나눈 바 있다.