이슈팀 기자

신예 보이그룹 에이티즈(ATEEZ)가 데뷔 앨범 티저 이미지를 공개하며, 국내외 팬들의 궁금증을 증폭시킨다.8일 오후 소속사 KQ엔터테인먼트 측은 에이티즈의 공식 SNS 채널을 통해 에이티즈의 데뷔 앨범 ‘TREASURE EP.1 : All To Zero(트레저 에피소드 1 : 올 투 제로)’ 티저 이미지를 게재했다.사선으로 나뉘어 배치된 이미지에는 끝없는 사막을 연상케 하는 장소에서 ‘ATEEZ’ 깃발을 들고 어딘가를 향해 나란히 걸어가고 있는 에이티즈의 뒷모습이 담겨 호기심을 자극하고 있다.에이티즈는 홍중, 성화, 윤호, 여상, 산, 민기, 우영, 종호로 이뤄진 8인조 보이그룹으로, ‘A TEEnager Z’에서 착안해 ‘10대들의 A to Z(모든 것)’이라는 의미를 갖고 있으며, 10대들이 열광할 수 있는 모든 것을 갖춘 팀을 지향하고 있다.한편 에이티즈는 오는 24일 오후 6시 데뷔 앨범을 발매, 같은날 오후 8시 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 데뷔 앨범 발매 기념 쇼케이스를 개최할 예정이다.